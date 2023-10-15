Массовое самоубийство: в США тысяча птиц атаковала здание и упала замертво (фото и видео)

Возле здания выставочного центра в Чикаго (США) нашли мертвыми 964 птицы 33 разных видов. Они врезались в зеркальный фасад McCormick Place.

Как сообщает Fortune, "ковер из тел птиц" первым заметил смотритель территории Дэвид Уиллард. Он отметил, что такое зрелище заметил впервые за 40 лет, что здесь работает.

Муж добавил, что раньше птицы уже врезались в стеклянную поверхность здания, но в таком количестве – никогда.

Эксперты считают, что причиной инцидента могло быть, что птицы мигрировали в непогоду. Из-за этого могли не заметить стены здания.

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В крупных городах птицы часто становятся жертвами стеклянных поверхностей зданий. Ежегодно в США жертвами таких обстоятельств становятся от 365 до 988 миллионов птиц.

Специалисты заметили, что птицы не ассоциируют стеклянные поверхности с препятствием и летят прямо на них, особенно когда в стекле отражаются зеленые насаждения. Птицы, которые мигрируют ночью, например воробьи и камышевки, полагаются на звезды, чтобы ориентироваться. Яркий свет от построек одновременно привлекает и запутывает их, что приводит к ударам в окна. Бывает, что дезориентированные птицы начинают летать вокруг фонарей, пока не умирают от истощения (роковое световое тяготение).

Эксперт по птицам, профессор экологии дикой природы Университета Висконсин-Мэдисон Стэн Темпл добавил, что маленькие певческие птицы питаются днем и мигрируют ночью, чтобы избежать турбулентности воздуха и хищников. Поэтому в Чикаго, добавил он, птицы могли попасть под сильный ветер, просто "бросивший" их на стену здания.

Ранее учёные выяснили, что африканские млекопитающие, такие как слоны, носороги и зебры, гораздо больше боятся слышать человеческие голоса, чем вокализации львов или даже звуки охоты.

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