Массовое захоронение с обезглавленными останками тел раскопали археологи в Словакии

В Словакии археологи исследовали доисторическую братскую могилу, в которой содержались остатки 38 человек. У костей не нашли черепов (за исключением одного – он принадлежал ребенку).

Раскопки проводила команда из Центра совместных исследований (CRC) Кильского университета (CAU) и Археологического института Словацкой академии наук, проводивших исследования на месте Врабле-Вельке Лехемби – одном из самых больших поселений раннего неолита в Центральной Европе.

Как сообщает HeritageDaily, этому погребению может быть 7000 лет.

Исследуя останки, ученые пришли к выводу, что люди могли быть обезглавлены во время жестокой войны. Также возможно, что головы были умышленно удалены уже после смерти.

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Археологи пытаются понять, почему головы были отсечены – будь то предупреждением, похоронным ритуалом или способом чествования умерших.

Антрополог из Кильского университета (Германия) Катарина Фукс, работавшая на раскопках, отметила, что эти безголовые тела отличаются от традиционных захоронений, найденных ранее в том же регионе. По ее словам, остатки сохранились достаточно хорошо, поэтому ученые имели возможность исследовать кости шеи первый позвонок, находившийся непосредственно под черепом – он был нетронутым. Это говорит, что головы были отрублены очень острыми инструментами.

Катарина Фукс в комментарии BusinessInsider отметила, что если бы этих людей обезглавили мечом или топором, то на остатках можно было заметить порезы, а позвонки в областях шеи были повреждены.

Специалист Мартин Фурхольт из CAU сказал, что эта находка вызывает множество вопросов. В частности, несколько костей были размещены "в другом анатомическом положении", так что это может свидетельствовать, что уже скелетированные тела были уложены в середину траншеи, чтобы освободить место для новых.

"Может показаться очевидным предположить резню с человеческими жертвами, возможно даже в связи с магическими или религиозными идеями. Военные конфликты также могут играть роль, например, конфликты между сельскими общинами или даже в этом большом населенном пункте. Возможно, эти люди стали жертвами охотников за головами, практиковали ли их односельчане особый культ смерти, который не имел ничего общего с межличностным насилием", – прокомментировала находку руководительница проекта доктор Мария Вундерлик.

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