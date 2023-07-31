Массовые проверки льготников: Почему некоторых украинцев могут лишить субсидии

Получение субсидии в Украине становится сложнее, поскольку государственный мониторинг показал, что значительное количество украинцев получают эту льготу безосновательно. После проверок некоторые категории населения будут лишены субсидии.

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По данным мониторинга, около 10% населения получают денежную помощь от государства без реальной потребности в этой льготе. Это составляет несколько миллиардов гривен ежемесячно, что ставит под угрозу эффективное использование бюджетных средств, пишет 24tv.

Государственный контроль по вопросу предоставления субсидий усиливается, что приводит к массовым проверкам существующих льготников. Некоторые из причин, которые могут привести к лишению субсидии, включают следующие факторы:

Долги за коммунальные услуги: в случае несвоевременной оплаты коммунальных услуг, жилищно-эксплуатационные компании и объединения совладельцев домов обязаны предоставлять информацию об этом в Управление социальной защиты населения (УПСЗН) до 10 числа каждого месяца; Смена места жительства: следует помнить, что расчет льгот производится в зависимости от конкретного жилья; Смерть лица, которому предоставлялись льготы; Неверный размер дохода: финансовый мониторинг может выявить недостоверные данные о доходах. К примеру, если у вас есть дорогие покупки или на депозите хранится более 50 тысяч гривен, это может привести к лишению субсидии.

Тем не менее, если у вас есть документальные подтверждения задержки зарплаты или пенсии, повлекшие долг за коммунальные услуги, субсидию можно возобновить. Для этого необходимо погасить задолженность или заключить договор о реструктуризации с хранителем.

Чтобы получить субсидию в 2023 году, обратитесь в Управление социальной защиты в вашем регионе. Для подачи заявления на льготы необходимо составить заявление по специальному образцу и добавить документы, подтверждающие ваши доходы и право на льготу. Подать документы можно через приложение "Действие", в ЦНАПе, в Управлении социальной защиты населения или обратиться к уполномоченному чиновнику территориального общества.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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