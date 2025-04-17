Массовые проверки от налоговой в 2025: кто первым попадет под прицел
Начиная с 2025 года, налоговая снова активизирует проверки бизнеса. Особое внимание будут уделять плательщикам с повышенным уровнем риска, представителям e-commerce, а также компаниям, которые демонстрируют активную деятельность, но подают отчеты об убытках.
Это связано с тем, что в 2023 году завершился мораторий на налоговые проверки. Об этом пишет сайт "Экономические новости".
Основания для проведения проверок четко определены в Налоговом кодексе. Самыми распространенными среди них являются:
- обращение о возврате НДС;
- осуществление валютных или внешнеэкономических операций;
- жалобы со стороны партнеров или контрагентов;
- подозрение во взаимодействии с фиктивными фирмами;
- разногласия между задекларированными доходами и расходами;
- регулярное декларирование ущерба при активной хозяйственной деятельности.
Проверки также будут касаться компаний, которые не подают отчетность по трансфертному ценообразованию или же обращались в налоговые органы с заявлениями после проведения предыдущих проверок.
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Сколько проверок запланировано
В соответствии с утвержденным планом-графиком Государственной налоговой службы, в 2025 году предусмотрено проведение:
- 3492 проверки юридических лиц
- 1028 проверок физических лиц
- 266 проверок по НДФЛ, ЕСВ и военному сбору
В список обычно попадают компании, уплачивающие налоги в меньших объемах по сравнению с другими представителями той же отрасли.
Онлайн-торговлю будут проверять особенно тщательно
Начиная с 1 марта 2025 года, Государственная налоговая служба официально контролирует интернет-торговлю. Если лицо в течение года осуществило четыре и более продаж, это уже приравнивается к ведению предпринимательской деятельности. В таком случае необходимо зарегистрировать ФЛП, регулярно отчитываться и платить налоги в размере 23%.
Несанкционированная предпринимательская активность расценивается как уклонение от уплаты налогов.
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Какие изменения готовят власти
Как сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, в 2025 году планируются еще более строгие нововведения:
- полная фискализация ФЛПов (все – с РРО);
- контроль служб такси и доставки;
- борьба с зарплатами "в конвертах";
- доступ налоговой к банковским счетам.
Все эти действия, по объяснениям правительства, направлены на повышение прозрачности рыночных процессов и обеспечение дополнительных поступлений в госбюджет.
Напомним, в Украине были введены новые правила уплаты налогов.
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