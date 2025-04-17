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Массовые проверки от налоговой в 2025: кто первым попадет под прицел

Анастасия Крыщук

Массовые проверки от налоговой в 2025: кто первым попадет под прицел
Налоговая запускает массовые проверки в 2025 году. Источник: freepik

Начиная с 2025 года, налоговая снова активизирует проверки бизнеса. Особое внимание будут уделять плательщикам с повышенным уровнем риска, представителям e-commerce, а также компаниям, которые демонстрируют активную деятельность, но подают отчеты об убытках.

Это связано с тем, что в 2023 году завершился мораторий на налоговые проверки. Об этом пишет сайт "Экономические новости".

Основания для проведения проверок четко определены в Налоговом кодексе. Самыми распространенными среди них являются:

  • обращение о возврате НДС;
  • осуществление валютных или внешнеэкономических операций;
  • жалобы со стороны партнеров или контрагентов;
  • подозрение во взаимодействии с фиктивными фирмами;
  • разногласия между задекларированными доходами и расходами;
  • регулярное декларирование ущерба при активной хозяйственной деятельности.

Проверки также будут касаться компаний, которые не подают отчетность по трансфертному ценообразованию или же обращались в налоговые органы с заявлениями после проведения предыдущих проверок.

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Сколько проверок запланировано

В соответствии с утвержденным планом-графиком Государственной налоговой службы, в 2025 году предусмотрено проведение:

  • 3492 проверки юридических лиц
  • 1028 проверок физических лиц
  • 266 проверок по НДФЛ, ЕСВ и военному сбору

В список обычно попадают компании, уплачивающие налоги в меньших объемах по сравнению с другими представителями той же отрасли.

Онлайн-торговлю будут проверять особенно тщательно

Начиная с 1 марта 2025 года, Государственная налоговая служба официально контролирует интернет-торговлю. Если лицо в течение года осуществило четыре и более продаж, это уже приравнивается к ведению предпринимательской деятельности. В таком случае необходимо зарегистрировать ФЛП, регулярно отчитываться и платить налоги в размере 23%.

Несанкционированная предпринимательская активность расценивается как уклонение от уплаты налогов.

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Какие изменения готовят власти

Как сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, в 2025 году планируются еще более строгие нововведения:

  • полная фискализация ФЛПов (все – с РРО);
  • контроль служб такси и доставки;
  • борьба с зарплатами "в конвертах";
  • доступ налоговой к банковским счетам.

Все эти действия, по объяснениям правительства, направлены на повышение прозрачности рыночных процессов и обеспечение дополнительных поступлений в госбюджет.

Напомним, в Украине были введены новые правила уплаты налогов.

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