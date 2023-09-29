Математики сказали, что общего между сперматозоидами и зебрами

Ученые в новом исследовании установили связь между сперматозоидами и полосатым телом зебр. Они заметили, что процесс образования полос зебры схож с тем, как двигаются сперматозоиды.

Как сообщает Science Alert, математики во время исследования взяли за основу формирования у организмов зебр полос и пятен. Затем они изучили узоры, которые создают жгутики сперматозоидов.

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В рамках исследования, в котором принимал участие математик и инженер по робототехнике из университета Бристоль Гермес Блумфилд-Гаделья, ученые установили, как в клеточном мире жгутик сперматозоида пользуется шаблоном математика Алана Тьюринга, чтобы формировать движения, двигающие хвост, толкающий сперму вперед.

Ученые провели анализ основных элементов жгутикового биения в минимальной модели и установили, что динамика реакции-диффузии является хорошим объяснением закономерностей движения жгутика.

Исследуя колебательную динамику, выяснили, что она аналогична наблюдаемой в химических системах. То есть биение жгутика начинается с молекулярных двигателей в его основе, а затем происходит создание колебаний, волнообразно расшатывающих его гибкую структуру.

На самом деле, эти процессы можно смоделировать благодаря динамике реакции-диффузии, и эти процессы приводят к созданию ленточных узоров.

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