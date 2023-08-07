Медовый, Яблочный и Ореховый: когда в Украине отмечают три Спаса

В августе христиане будут отмечать сразу три значительных церковных праздника, которые в древности назывались "спасовкой". Первый Спас называют Медовым. Его отмечают на Маковея, 14 августа.

В этот день церковь отмечает "Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня", или "Праздник Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы". В этот день начинается и Успенский пост, который завершится 28 августа в праздник Успения Пресвятой Богородицы.

Медовым первый Спас называют потому, что считалось, что с 14 августа пчеловоды начинают сбор меда. В этот день возведено носить в церковь на освящение меда и выпечку с маком. А еще крестьяне под вечер употребляли медовуху, которую готовили из прошлого меда как раз на праздник.

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Считается, что освященный на Маковея мед обладает целебной силой и способен лечить от многих болезней. Данные люди верили, что от Медового Спаса становится холоднее: "пришел Медовый Спас – провожай лето".

Второй Спас – Яблочный. 19 августа церковь отмечает Преображение Христово. В этот день проходит освящение нового урожая яблок. На яблочный Спас собирают спелые яблоки и лакомятся ими впервые после освящения в церкви. Многие верят, что в этот день яблоки становятся магическими и исполняют желания. По народным приметам, в этот день начинают улетать журавли.

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Третий Спас – Ореховый. Он отмечается 29 августа. Ореховым его назвали потому, что в старину в этот день было принято собирать лесные орехи, а накануне печь хлеб, пироги и булки из муки нового урожая, чтобы утром раньше освятить свежую выпечку в церкви. Потому третий Спас называли еще и Хлебным. После третьего Спаса улетают последние ласточки.

Напомним, в мае 2023 Священный Синод и Архиерейский Собор УПЦ решил, что Украинская Православная Церковь перейдет на Новоюлианский календарь.

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