Механическая коробка передач против деменции: что обнаружил профессор Кавасима

Исследование профессора Рюты Кавасимы, нейробиолога университета Тохоку в Японии, показывает: управление автомобилем с механической коробкой передач может существенно влиять на здоровье мозга. Выводы привлекли внимание на фоне того, что "механика" становится всё редкостью на современном автомобильном рынке.

По словам Кавасимы, управление таким автомобилем активирует префронтальную кору — зону, связанную с принятием решений, контролем поведения и обработкой информации. Это происходит, когда водитель одновременно работает с педалью сцепления, переключает передачи, контролирует газ и следит за дорогой.

В отличие от автомата, "механика" вынуждает водителя непрерывно оценивать ситуацию и выбирать нужную передачу. Именно необходимость координировать несколько действий одновременно, по мнению Кавасимы, превращает вождение в разновидность когнитивной тренировки, а не просто пассивное перемещение.

Исследование также фиксирует: регулярное управление транспортными средствами с ручным переключением передач — мотоциклами или автомобилями — заметно влияет на поддержание ментального здоровья и когнитивных функций. Это особенно актуально, поскольку деменция затрагивает более 6 миллионов американцев.

Несмотря на это, "механика" постепенно становится нишевым выбором на развитых рынках. Главная причина её сохранения — приверженцы активного вождения, которые ценят ощущение контроля и взаимодействия с автомобилем.

По данным Motor1, в 2023 году лишь 1,7% новых автомобилей, приобретённых в США, имели механическую коробку передач. Некоторые бренды — BMW, Cadillac, Chevrolet, Ford, Honda и Toyota — по-прежнему предлагают эту опцию, однако будущее сегмента остаётся неопределённым.

Данные CarMax подтверждают скромную долю "механики" в продажах: 2,4% в 2020 году, 2,8% в 2021-м и 2,9% в 2022-м.

Эти цифры свидетельствуют, что механическая коробка передач, скорее всего, останется нишевым выбором — особенно на фоне растущего удобства современных автоматов. Однако если выводы Кавасимы получат дальнейшее подтверждение, "механику" будут рассматривать как занятие, полезное для мозга.

Управление механической коробкой передач — далеко не единственный способ поддерживать когнитивное здоровье. Учёные давно изучили и другие эффективные методы. Изучение иностранных языков активирует сразу несколько зон мозга, укрепляет нейронные связи и, по данным ряда исследований, откладывает появление симптомов деменции на 4–5 лет. Игра на музыкальных инструментах требует одновременной координации рук, чтения нот и слухового контроля — нагрузка, сопоставимая по сложности с управлением "механикой". Шахматы, в свою очередь, тренируют стратегическое мышление и память. При этом исследователи подчёркивают: наилучший эффект достигается при регулярности и сочетании разных видов умственной активности, а не при использовании какого-то одного инструмента.

Для украинцев, которые ежедневно ездят на автомобилях с механической коробкой передач, эта привычка может оказаться неожиданным союзником в сохранении здоровья мозга. По данным рынка, в Украине механическая трансмиссия по-прежнему доминирует — особенно в сегменте подержанных автомобилей. Чтобы максимально использовать потенциал такого вождения, специалисты рекомендуют избегать "автопилота": осознанно выбирать передачи заблаговременно, практиковать плавное трогание на подъёмах, вырабатывать навык торможения двигателем. Стоит также разнообразить маршруты — незнакомые дороги заставляют мозг активнее анализировать ситуацию. Сочетание такого вождения с другими когнитивными практиками — чтением, изучением языков или настольными играми — может стать доступной и эффективной профилактикой возрастных изменений мозговой деятельности.