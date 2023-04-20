Мертвецкая Пасха 2023: традиции, история, что нельзя делать

Празднование Навской Пасхи приходится на Светлую седмицу. История этого праздника начинается еще в древние дохристианские времена. В этот день почитали мертвых.

Когда отмечают Навскую Пасху 2023

Праздник носит несколько названий: Навская Пасха, Мавская Пасха, Мертвецкая Пасха. Название происходит от старославянского корня "нав", что означает "мертвец" или "враждебный дух". Наши предки верили, что души умерших нужно вспоминать. Если не чтить их, они рассердятся и могут отомстить. Новую Пасху 2023 года отмечают 20 апреля.

Традиции и история этого дня

Еще наши предки верили, что с Пасхи до Радуницы души умерших могут прийти на землю. Навская Пасха – день, когда Пасху отмечают мертвые. Лучше не встречаться с потусторонними гостями ночью: крест или молитва не оказывают влияния на них. В течении года мертвые могут несколько раз прийти на землю: на Рождество, накануне Пасхи и Зеленых праздников, на Дмитрия. Считалось, что они заботились о благополучии живых.

Обычно в Навскую Пасху в доме зажигали свечу, чтобы душе было легче найти дорогу. Также, на подоконник ставили поминальное блюдо – колыво. Перед Мертвецкой Пасхой принято убирать могилы, оставлять там еду и угощать стариков с просьбой помолиться за мертвого. Также пекли обрядовый хлеб: большой и три маленьких. На Хоминой неделе устраивали "прощальную трапезу", проводя умерших в потусторонний мир.

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Что нельзя делать в Мертвецкую Пасху

– запрещено называть умерших "мертвецами" или "покойниками", ведь в это время они находятся дома и могут услышать;

– запрещено ходить на кладбище ночью.

– запрещено ссориться;

– под запретом плохие слова об усопших.

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