Металлоискатель в Норвегии случайно нашел удивительное золотое сокровище (фото)

Врач общей практики и физиотерапевт Эрленд Бор в Норвегии во время прогулки по природе брал с собой металлоискатель. И вдруг ему повезло – мужчина нашел настоящее сокровище.

Как сообщает nrk.no, с помощью металлоискателя мужчина нашел золотое украшение в возрасте 1500 лет, девять монетообразных золотых подвесок с редкими символами лошади, а также десять золотых жемчужин и три золотых кольца.

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Он Боре связался с местным окружным советом, который впоследствии сообщил об этой находке археологов из Археологического музея Университета Йернальдергордена Ставангера.

По словам доцента Хокона Рейерсена из Археологического музея, золотые подвески датируются примерно 500 годом нашей эры во время миграции в Норвегию. Несмотря на то, что подвески выглядят как монеты, на самом деле это брактоиды, декоративный тип ювелирных изделий, которые носили в 5-7 веках нашей эры. Золото для брактеатов в основном поступало из монет, которые Римская империя платила своим северогерманским соседям как мирные деньги.

"Девять брактеатов и золотой жемчуг образовали очень эффектные бусы. Ювелирные изделия изготовляли искусные ювелиры, и их носили самые влиятельные представители общества. Очень редко можно встретить столько брактеидов вместе. В Норвегии подобных открытий не было сделано с 19 века, и это тоже очень необычное открытие в скандинавском контексте", — отметил профессор Рейерсен.

Профессор Зигмунд Эрль из Археологического музея заявил, что брактеаты этого типа очень редки и изображают ранее неизвестный мотив лошади. Большинство брактеатов показывают изображение Одина, исцеляющего лошадь, они принадлежат сыну Одина, что в мифологии считалось символом обновления и воскресения, чтобы предоставить носящему его защиту и крепкое здоровье.

Напомним, на морском дне у Аляски нашли странное "жуткое золотое яйцо".

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