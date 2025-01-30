Metaplanet делает ставку на Bitcoin: изменит ли это баланс крипторынка?

Японская компания Metaplanet Inc. объявила о масштабных планах по накоплению биткоинов в своем корпоративном резерве. К концу 2025 года компания намерена приобрести 10 000 BTC, а к концу 2026 года этот объем увеличится до 21 000 BTC. Для финансирования этой стратегии Metaplanet выпустит 21 миллион акций через механизм moving strike warrants, что позволит привлечь 116,65 миллиарда иен (примерно 740 миллионов долларов США). Это одно из крупнейших подобных вложений в Азии. Такой шаг демонстрирует стремление компании усилить свою финансовую устойчивость за счет владения биткоином, что становится все более популярной стратегией среди крупных корпораций.

Эта инициатива напоминает подход американской компании MicroStrategy, которая также придерживается агрессивной политики покупки биткоина. Metaplanet заявляет, что не планирует продавать BTC в будущем, а, напротив, рассматривает его как ключевой элемент своей финансовой стратегии. Директор Bitcoin-стратегии Metaplanet Дилан Леклер отметил: "Мы не измеряем наш успех в фиате. Единственный важный показатель – количество BTC, которое мы накопили". Такой подход еще раз подчеркивает растущий спрос на биткоин как на актив для сохранения стоимости. Это также может быть сигналом для других корпораций о необходимости пересмотра долгосрочных инвестиционных стратегий.

По мнению аналитиков, масштабные закупки BTC крупными корпорациями могут повлиять на его доступность на рынке. Чем больше монет аккумулируют компании, тем меньше BTC остается в свободном обращении. Это может стать катализатором для дальнейшего роста цены, так как предложение продолжает сокращаться. Кроме того, инвесторы, уже владеющие биткоином, могут увидеть в этом возможность для дополнительной прибыли, если спрос останется высоким.

Для розничных инвесторов такая стратегия имеет как положительные, так и отрицательные последствия. С одной стороны, спрос со стороны крупных компаний может способствовать росту цены BTC, что выгодно тем, кто уже владеет криптовалютой. С другой стороны, высокий уровень корпоративных закупок может повысить порог входа для новых инвесторов. Растущая централизация BTC в руках крупных компаний также вызывает определенные опасения, так как это может изменить динамику крипторынка, который традиционно считался децентрализованным.

Станет ли этот шаг Metaplanet стимулом для других корпораций, ищущих альтернативные финансовые стратегии? Этот вопрос остается открытым, но очевидно одно: институциональный интерес к биткоину растет, а это может существенно изменить баланс сил в криптовалютном мире. Учитывая последние события, дальнейшие закупки BTC компаниями могут еще больше укрепить его позиции как "цифрового золота" и основного средства сбережения.

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