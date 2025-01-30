Metaplanet робить ставку на Bitcoin: чи змінить це баланс крипторинку?

Японська компанія Metaplanet Inc. оголосила про масштабні плани із накопичення біткоїнів у своєму корпоративному резерві. До кінця 2025 року компанія має намір придбати 10 000 BTC, а до завершення 2026 року цей обсяг збільшиться до 21 000 BTC. Для фінансування цієї стратегії Metaplanet випустить 21 мільйон акцій через механізм moving strike warrants, що дасть змогу залучити 116,65 мільярда ієн (приблизно 740 мільйонів доларів США). Це один із найбільших подібних капіталовкладень в Азії. Такий крок демонструє прагнення компанії посилити свою фінансову стійкість через володіння біткоїном, що стає все більш популярною стратегією серед великих корпорацій.

Ця ініціатива нагадує підхід американської компанії MicroStrategy, яка також використовує агресивну політику купівлі біткоїна. Metaplanet заявляє, що не має наміру продавати BTC у майбутньому, а навпаки, розглядає його як головний елемент своєї фінансової стратегії. Директор Bitcoin-стратегії Metaplanet Ділан Леклер зазначив: "Ми не вимірюємо наш успіх у фіаті. Єдиний важливий показник – кількість BTC, яку ми накопичили". Такий підхід ще раз підкреслює зростання попиту на біткоїн як на актив для збереження вартості. Це також може бути сигналом для інших корпорацій про зміну підходу до довгострокових інвестицій.

На думку аналітиків, масштабні закупівлі BTC великими корпораціями можуть вплинути на його доступність на ринку. Чим більше монет накопичують великі компанії, тим менше BTC залишається у вільному обігу. Це може стати каталізатором для подальшого зростання ціни, оскільки пропозиція продовжує скорочуватись. Крім того, інвестори, які вже володіють біткоїном, можуть побачити в цьому можливість для додаткового прибутку, якщо попит залишатиметься високим.

Для роздрібних інвесторів така стратегія має як позитивні, так і негативні наслідки. З одного боку, попит з боку великих компаній може сприяти підвищенню ціни BTC, що вигідно для тих, хто вже володіє криптовалютою. З іншого боку, високий рівень корпоративних закупівель може підвищити поріг входу для нових інвесторів. Зростаюча централізація BTC у руках великих компаній також викликає певні побоювання, оскільки це може змінити динаміку крипторинку, який традиційно вважався децентралізованим.

Чи стане цей крок Metaplanet поштовхом для інших корпорацій, які шукають альтернативні фінансові стратегії? Це питання залишається відкритим, але зрозуміло одне: інституційний інтерес до біткоїна зростає, а це може суттєво змінити баланс сил у криптовалютному світі. З огляду на останні події, подальші закупівлі BTC компаніями можуть ще більше посилити його позиції як "цифрового золота" та основного засобу заощадження.

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