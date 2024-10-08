Метеоритный дождь Дракониды: когда и где можно увидеть в Украине

7 и 8 октября жители Северного полушария смогут увидеть метеоритный дождь Дракониды. Особенность этого звездопада заключается в том, что наблюдать его можно не глубокой ночью, как большинство других метеоритных дождей, а сразу после захода солнца, когда наступают сумерки.

При этом пик звездопада ожидается в семь часов утра 8 октября по киевскому времени. Об этом сообщает Live Science.

Особенности потока Дракониды

Этот метеорный поток уникален тем, что для его наблюдения не нужны специальные приборы. Достаточно просто выйти на улицу после захода солнца, найти комфортное место на траве или в кресле и любоваться звездным небом.

Хотя Дракониды не считаются самыми яркими метеорами, они могут оставаться на небе несколько секунд, что позволяет легко их увидеть.

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Когда и как лучше наблюдать за звездопадом?

Пик метеорного потока Дракониды ожидается в 23:00 по восточному времени (ET) в понедельник, 7 октября. По киевскому времени самая интенсивная фаза звездопада наступит в 7:00 утра 8 октября. В этот период можно будет наблюдать до 10 метеоров в час.

Этой ночью луна будет освещать лишь 27% своего диска, что будет способствовать лучшей видимости слабых метеоров.

Для того чтобы наблюдать максимальное количество метеоров, стоит выбрать место подальше от источников искусственного света – например, отправиться за пределы города или в сельскую местность. Если наблюдать метеоры в черте города, световое загрязнение может значительно снизить их видимость.

Почему возникает этот метеоритный дождь?

Метеорные потоки появляются, когда Земля проходит через зоны с обломками комет или астероидов, которые оставляют после себя пыль и ледяные частицы. Дракониды возникают из-за остатков кометы 21P/Джакобини-Циннера. Эта комета приближается к нашей планете раз в семь лет, и каждый год в октябре Земля пересекает ее следы.

Напомним, 28 августа 2024 года произошло очередное уникальное небесное явление – выравнивание планет, которое можно было наблюдать без специального оборудования. На этот раз над горизонтом появлялись Сатурн, Нептун, Уран, Юпитер, Марс и Меркурий.

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