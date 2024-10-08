Метеоритний дощ Драконіди: коли та де можна побачити в Україні

7 та 8 жовтня мешканці Північної півкулі матимуть можливість побачити метеоритний дощ Драконіди. Особливість цього зорепаду полягає в тому, що спостерігати його можна не глибокої ночі, як більшість інших метеоритних дощів, а одразу після заходу сонця, коли настають сутінки.

При цьому пік зорепаду очікується о сьомій годині ранку 8 жовтня за київським часом. Про це повідомляє Live Science.

Особливості потоку Драконіди

Цей метеорний потік унікальний тим, що для його спостереження не потрібні спеціальні прилади. Достатньо просто вийти на вулицю після заходу сонця, знайти комфортне місце на траві чи в кріслі та милуватися зоряним небом.

Хоча Драконіди не вважаються найяскравішими метеорами, вони можуть залишатися на небі кілька секунд, що дозволяє легко їх побачити.

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Коли і як краще спостерігати за зорепадом ?

Пік метеорного потоку Драконіди очікується о 23:00 за східним часом (ET) у понеділок, 7 жовтня. За київським часом найінтенсивніша фаза зорепаду настане о 7:00 ранку 8 жовтня. У цей період можна буде спостерігати до 10 метеорів на годину.

Цієї вночі місяць буде освітлювати лише 27% свого диска, що сприятиме кращому видимості слабких метеорів.

Для того, щоб спостерігати максимальну кількість метеорів, варто обрати місце подалі від джерел штучного світла – наприклад, вирушити за межі міста або в сільську місцевість. Якщо спостерігати метеори в межах міста, світлове забруднення може значно знизити їх видимість.

Чому виникає цей метеоритний дощ?

Метеорні потоки з'являються, коли Земля проходить через зони з уламками комет або астероїдів, які залишають після себе пил і крижані частки. Драконіди виникають через залишки комети 21P/Джакобіні-Ціннера. Ця комета наближається до нашої планети раз на сім років, і щороку у жовтні Земля перетинає її сліди.

Нагадаємо, 28 серпня 2024 року відбулося чергове унікальне небесне явище – вирівнювання планет, яке можна було спостерігати без спеціального обладнання. Цього разу над горизонтом з'являлися Сатурн, Нептун, Уран, Юпітер, Марс і Меркурій.

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