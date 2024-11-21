Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху и министра обороны Галланта

21 ноября Международный уголовный суд (МКС) отклонил жалобы Израиля о юрисдикции суда по ситуации в Палестине и выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта.

Об этом сообщает ICC.

Израиль подал две жалобы в сентябре этого года: одна касалась юрисдикции МКС по ситуации в Палестине, а другая потребовала отправить новое сообщение об открытии расследования. Однако суд решил, что эти действия преждевременны и не нашел оснований для пересмотра юрисдикции или выдачи нового сообщения.

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МКС считает, что оба израильских чиновника намеренно лишили гражданское население в Газе необходимых для выживания предметов, таких как продовольствие, вода, лекарства, медицинское оборудование, а также топливо и электрическую энергию. Кроме того, из-за их действий была нарушена способность гуманитарных организаций оказывать помощь.

Как отмечено в решении суда, нехватка основных товаров, таких как еда, вода, лекарства и электричество создала условия, которые могли привести к уничтожению части гражданского населения в Газе. Это включает смерть из-за недоедания и обезвоживания, а также причинения больших страданий из-за отсутствия медицинских средств.

Решение МКС по поводу ордеров на арест Нетаньяху вызвало резкую реакцию президента США Джо Байдена, выразившего свое возмущение. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон также предупредил, что США могут ввести санкции против МКС в случае ареста израильского премьера.

Напомним, правоохранители разоблачили работников МСЭК Одессы на схеме заработка на ухилянтах.

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