Microsoft отступает от CoreWeave

Сторонники цифровых активов и инвесторы в криптовалюту живо отреагировали на новость о том, что Microsoft сокращает свои финансовые обязательства перед CoreWeave - провайдером облачных вычислений, который специализируется на инфраструктуре искусственного интеллекта. Это решение привело к падению акций Core Scientific (CORZ) на 15% в премаркете, ведь компания тесно связана с CoreWeave в сфере биткоин-майнинга. Изменения в партнерстве с технологическим гигантом могут повлиять на баланс сил в криптоиндустрии и поставить под сомнение стабильность текущих вычислительных мощностей, используемых для майнинга криптовалют.

Core Scientific недавно анонсировала масштабное расширение своих дата-центров с привлечением 1,2 миллиарда долларов инвестиций в сотрудничестве с CoreWeave. Это должно было бы укрепить позиции компании на рынке и обеспечить стабильность ее операций. Однако в условиях пересмотра соглашения эти планы могут претерпеть значительные корректировки. Дополнительно, на этой неделе CoreWeave подала заявку на IPO с намерением привлечь 4 миллиарда долларов при оценке компании в 35 миллиардов долларов. Инвесторы обеспокоены тем, сможет ли компания оправдать такие ожидания, учитывая ее финансовые трудности и зависимость от крупных партнеров.

По информации Financial Times, CoreWeave столкнулась с серьезными проблемами в выполнении поставок, что повлекло срыв сроков и заставило Microsoft пересмотреть контракты. Это еще раз демонстрирует, насколько важным является вопрос надежности поставщиков облачных вычислений в современных технологических процессах. Хотя компании остаются партнерами, эти трудности могут стать сигналом о возможных будущих проблемах в сфере высокопроизводительных вычислений, что непосредственно повлияет на эффективность блокчейн-технологий и их доступность для майнинга.

Microsoft формирует 62% доходов CoreWeave и ранее заявляла о планах потратить более 10 миллиардов долларов на ее услуги до 2030 года. Однако, несмотря на значительный доход в 1,9 миллиарда долларов в 2024 году, CoreWeave все еще работает с убытками. Ее большая зависимость от аппаратного обеспечения Nvidia (NVDA) и огромные долговые обязательства в 14,5 миллиарда долларов создают дополнительные риски. Если компания не сможет решить эти финансовые вопросы, это может существенно повлиять на облачные сервисы, используемые для криптовалютного майнинга.

Решение Microsoft о коррекции своих инвестиционных приоритетов свидетельствует о смене вектора развития искусственного интеллекта и вычислительной инфраструктуры. Для криптоиндустрии это означает потенциальное сокращение вычислительных ресурсов, что может привести к повышению стоимости транзакций и снижению эффективности блокчейн-сетей. Кроме того, такая ситуация в очередной раз напоминает о том, насколько сильно криптовалютный рынок зависит от технологических гигантов. Высокая централизация вычислительных мощностей и изменения в стратегических планах таких компаний, как Microsoft, могут существенно влиять на экосистему криптовалют и их будущую доступность.

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