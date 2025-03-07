Microsoft відступає від CoreWeave

Прихильники цифрових активів та інвестори у криптовалюту жваво відреагували на новину про те, що Microsoft скорочує свої фінансові зобов’язання перед CoreWeave – провайдером хмарних обчислень, який спеціалізується на інфраструктурі штучного інтелекту. Це рішення спричинило падіння акцій Core Scientific (CORZ) на 15% у премаркеті, адже компанія тісно пов’язана з CoreWeave у сфері біткоїн-майнінгу. Зміни у партнерстві з технологічним гігантом можуть вплинути на баланс сил у криптоіндустрії та поставити під сумнів стабільність поточних обчислювальних потужностей, які використовуються для майнінгу криптовалют.

Core Scientific нещодавно анонсувала масштабне розширення своїх дата-центрів із залученням 1,2 мільярда доларів інвестицій у співпраці з CoreWeave. Це мало б зміцнити позиції компанії на ринку та забезпечити стабільність її операцій. Проте в умовах перегляду угоди ці плани можуть зазнати значних коригувань. Додатково, цього тижня CoreWeave подала заявку на IPO з наміром залучити 4 мільярди доларів при оцінці компанії в 35 мільярдів доларів. Інвестори занепокоєні тим, чи зможе компанія виправдати такі очікування, враховуючи її фінансові труднощі та залежність від великих партнерів.

За інформацією Financial Times, CoreWeave зіткнулася з серйозними проблемами у виконанні поставок, що спричинило зрив термінів та змусило Microsoft переглянути контракти. Це ще раз демонструє, наскільки важливим є питання надійності постачальників хмарних обчислень у сучасних технологічних процесах. Хоча компанії залишаються партнерами, ці труднощі можуть стати сигналом про можливі майбутні проблеми у сфері високопродуктивних обчислень, що безпосередньо вплине на ефективність блокчейн-технологій та їхню доступність для майнінгу.

Microsoft формує 62% доходів CoreWeave і раніше заявляла про плани витратити понад 10 мільярдів доларів на її послуги до 2030 року. Однак, попри значний дохід у 1,9 мільярда доларів у 2024 році, CoreWeave все ще працює зі збитками. Її велика залежність від апаратного забезпечення Nvidia (NVDA) та величезні боргові зобов’язання у 14,5 мільярда доларів створюють додаткові ризики. Якщо компанія не зможе вирішити ці фінансові питання, це може суттєво вплинути на хмарні сервіси, що використовуються для криптовалютного майнінгу.

Рішення Microsoft про корекцію своїх інвестиційних пріоритетів свідчить про зміну вектору розвитку штучного інтелекту та обчислювальної інфраструктури. Для криптоіндустрії це означає потенційне скорочення обчислювальних ресурсів, що може призвести до підвищення вартості транзакцій та зниження ефективності блокчейн-мереж. Крім того, така ситуація вкотре нагадує про те, наскільки сильно криптовалютний ринок залежить від технологічних гігантів. Висока централізація обчислювальних потужностей і зміни у стратегічних планах таких компаній, як Microsoft, можуть суттєво впливати на екосистему криптовалют та їхню майбутню доступність.

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