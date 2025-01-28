МИД Франции сообщил, когда в Украине будут истребители Mirage
До конца первого квартала 2025 г. Украина получит боевые самолеты Mirage 2000-5F от Франции. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
"Скоро французские "Миражи" будут летать в украинском небе. Это произойдет до конца первого квартала этого года", – сказал Барро. Об этом передает Общественное.
Министр также отметил, что санкции против России будут продолжены, и подтвердил, что Европейский Союз работает над 16-м пакетом ограничений.
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Что известно о Mirage 2000?
Mirage 2000 – многоцелевой истребитель французского производства, разработанный компанией Dassault Aviation в 1970-х годах. Он был основным боевым самолетом французских ВВС в конце XX – начале XXI века.
- Первый полет : 1978 год (годом позже советского МиГ-29).
- Принят на вооружение : 1984 год.
Помимо Франции самолеты находятся на вооружении Греции, Египта, ОАЭ, Индии, Перу и Тайваня. Ранее использовались армиями Бразилии и Катара.
Mirage 2000 использовали в военных операциях в Боснии, Афганистане, Сирии, Ливии и других конфликтах.
Напомним, в Украине готовят важную реформу.
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