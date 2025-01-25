В Україні готують важливу реформу: як збираються залучати до війська 18-25-річних

Офіс президента України найближчим часом планує внести пропозиції щодо змін у законодавстві та президентських указах. Ці зміни стосуються призову чоловіків віком від 18 до 25 років.

Таку інформацію в коментарі для ТСН.ua озвучив Микола Щур, радник Департаменту з питань національної безпеки та оборони ОПУ. "Буде цілий комплекс змін і до законодавства, і до указів президента. Передбачається внесення різного рівня змін до документів. Думаю, найближчими днями буде презентація. Зараз погоджуються технічні деталі, щось ще може змінитись. Працювала робоча група, створена з представників Міноборони, Генерального штабу, громадських організацій. Напрацьована концепція", – розповів він.

Чиновники не виключають, що ці пропозиції можуть бути обговорені під час засідання Ставки верховного головнокомандувача.

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В Офісі президента наголошують, що йдеться про добровільний контракт для чоловіків віком від 18 до 25 років, які не підлягають мобілізації, а також про їхнє заохочення, зокрема шляхом фінансової мотивації.

Водночас колишній речник Генштабу ЗСУ та військовий експерт Владислав Селезньов зазначає, що важливо враховувати різницю у фізичній витривалості між молодими людьми віком 18-20 років і тими, хто старший, наприклад, 23-25-річними.

"Я думаю, що цей фактор залишається ключовим. По-друге, в рамках національного законодавства громадяни віком від 18 років і зараз можуть заключати контракти на добровільній основі і призиватись до українського війська", – зазначає Селезньов.

"Кейс, пов’язаний з певними стимулами і "плюшками" для такої категорії громадян України – це добра історія. Пошук таких варіантів щодо стимуляції призову громадян віком від 18 до 25 років – це чудова історія. Будь-які можливості, спрямовані на зміцнення шляхом інтенсифікації мобілізаційних процесів нам на руку. І, звісно, хлопці віком від 18 до 25 на полі бою за будь-яких умов є більш ефективними, вправними, ніж наші співгромадяни віком 50+", – додає він.

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Відповідаючи на питання щодо забезпечення нових військових частин зброєю, Селезньов зазначає: "Часто ми чуємо від тих, хто знаходиться на полі бою про те, що не вистачає саме особового складу. Кейс поставок військової техніки та озброєння від наших зокрема заокеанських партнерів дозволяє нам досить впевнено пройти першу половину 2025 року. Поставки є сталими і вони не зупинені. Поставки озброєння та боєприпасів відбуваються, про це президент Зеленський сказав під час форуму в Давосі. А питання навченого вмотивованого воїнства завжди залишається актуальним. Не стіни боронять територію, а особовий склад. Зиск з того може бути, це пошук певних компромісів та варіантів".

Також, за його словами, військова історія з різних епох показує, як під час Другої світової війни 18-річні хлопці ставали на захист батьківщини.

"Наприклад, війна у В’єтнамі тривала 15 років. Хлопці віком від 18+ так само були учасниками. Тут питання навіть не стільки у віці, скільки у належній підготовці. А тут нам є над чим працювати – з персоналом навчальних центрів, полігонів та іншими", – резюмував Селезньов.

Нагадаємо, раніше у ТЦК розповіли, куди відправляють мобілізованих чоловіків 50+.

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