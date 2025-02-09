Миф о кофе после пробуждения разрушен: ученые раскрыли неожиданную правду

Ученые, изучающие влияние кофеина на человеческий организм, развенчали распространенный в соцсетях миф о необходимости отказа от кофе в первые 90–120 минут после пробуждения. По словам экспертов, хотя отсрочка употребления напитка может иметь определенные преимущества, пока нет достаточных научных доказательств, подтверждающих эту теорию.

Об этом сообщает The New York Times. Эксперт по изучению кофеина, исследовательница Медицинской школы Фейнберга при Северо-Западном университете Мэрилин Корнелис объясняет, что кофеин действует путем блокирования рецепторов аденозина – вещества, вызывающего ощущение усталости и сонливости.

Как отмечает Майкл Гранднер, руководитель программы исследований сна в Университете Аризоны, эффект бодрости после употребления кофе обычно наступает через 20–30 минут.

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Доктор Корнелис отмечает, что реакция на кофеин у каждого человека индивидуальна, поэтому нет единого идеального времени для его употребления.

Некоторым людям достаточно одной чашки кофе утром, в то время как другие нуждаются в еще одной порции через несколько часов, отмечает эксперт.

Нейробиолог армии США Эллисон Брагер подчеркивает, что для представителей определенных профессий, таких как военные, пожарные или хирурги, задержка употребления кофе может даже нести риски. Исследования доказывают, что кофеин оказывает положительное влияние на концентрацию внимания и физическую выносливость.

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Кроме этого специалисты опровергли распространенное представление о том, что кофе утром нарушает естественный процесс пробуждения. Исследования подтвердили, что у людей, регулярно потребляющих кофеин, он почти не влияет на уровень кортизола утром.

Специалисты рекомендуют воздерживаться от потребления кофеина за 6–8 часов до сна, а если есть трудности с засыпанием – за 8–12 часов. Если потребность в кофеине сохраняется в течение всего дня, следует проконсультироваться с врачом-сомнологом, поскольку это может свидетельствовать о нарушении сна, таких как бессонница или апноэ.

Напомним, практически во всех морепродуктах учёные обнаружили потенциально опасные крохотные частицы.

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