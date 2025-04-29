Минимальная пенсия: какой стаж необходим для ее получения

В 2025 году для назначения пенсии по возрасту в Украине необходимо иметь установленное количество страхового стажа.

Если застрахованное лицо имеет меньше 15 лет страхового стажа, оно не может претендовать на пенсию по возрасту. В таком случае возможно оформление государственной социальной помощи, сообщает Пенсионный фонд Украины.

В 2025 году в Украине для выхода на пенсию по возрасту нужно иметь такой страховой стаж:

в 60 лет – не менее 32 лет стажа;

в 63 года – от 22 до 31 года страхового стажа;

в 65 лет – от 15 до 21 года стажа.

Читайте также: Предусмотрена ли доплата к пенсии после 65: разъяснение для пенсионеров

Минимальная пенсия по возрасту в 2025 году составит 2361 гривну. Однако в зависимости от возраста пенсионера и имеющегося стажа к пенсии могут начисляться доплаты, увеличивающие общий размер выплат.

Страховой стаж – это период, когда лицо было застраховано в системе обязательного государственного пенсионного страхования, и за него ежемесячно уплачивались взносы не меньше установленного минимума.

Что делать, если стажа недостаточно

Если у человека нет достаточного количества страхового стажа для выхода на пенсию, он может:

Продолжить трудовую деятельность по накоплению необходимого стажа;

Добровольно платить единый социальный взнос (ЕСВ) за периоды, когда стажа не хватает.

Для получения дополнительной консультации или подробной информации следует обратиться в местные управления Пенсионного фонда Украины или воспользоваться электронным кабинетом на официальном портале ПФУ.

Ранее мы говорили, какие периоды не учитываются при выходе на пенсию.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!