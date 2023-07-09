Минимум охраны и две женщины рядом: президента США Байдена заметили на пляже (фото и видео)

Президент США Джо Байден побывал на пляже с супругой Джилл и их 22-летней внучкой Финнеган. Президент и его семья отдыхали под зонтиком от солнца среди толпы, под зорким глазом секретной службы.

80-летний Главнокомандующий армией США для похода на пляж избрал темные шорты с изображениями черепах, белой футболки, спортивной обуви. Он надел кепку и черные очки. Очевидцы говорят, что президенту на отдыхе сопровождал минимум охраны.

Сначала Байден сидел на лежаке под зонтиком и читал книгу, затем переместил лежак под солнце и загорал.

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СМИ узнали, что президент США устроил семейный отдых у своего дома в Рехобот-Бич, штат Делавер.

Ранее, когда Байдены купили особняк в Делавере, американский президент говорил, что это была кульминация мечты всей жизни, пишет DailyMail.

"В течение нашей карьеры мы с Джиллом мечтали купить дом у пляжа, куда мы сможем привезти всю семью. Нам очень повезло, что теперь мы можем это сделать, и с нетерпением ждем возможности провести время с семьей", – заявлял Байден.

Издание пишет, что дом президента на пляже имеет шесть спален и разнообразные развлекательные зоны на открытом воздухе и внутри, с большими верандами, выходящими на запад и восток, с видом на Атлантику.

Предлагаем вспомнить, как Байден приезжал в Киев и встречался с Зеленским.

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