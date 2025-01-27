Министры МИД ЕС приняли решение продлить санкции против России: подробности

В понедельник, 27 января, министры иностранных дел стран ЕС во время заседания Совета ЕС в Брюсселе приняли решение продлить санкции против России. Европейский Союз регулярно возобновляет санкции против России каждые шесть месяцев. Для этого необходимо согласие всех 27 стран-членов блока.

Вас также заинтересует: Зеленский сказал, может ли война закончиться уже в этом году

Об этом заявила Верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. "Европа действует: министры иностранных дел ЕС только согласились продлить санкции против России. Это лишит Москву доходов, которые она использует для финансирования войны. Россия должна ответить за вред, который наносит", - подчеркнула Каллас.

Напомним, указ Трампа о 90-дневной паузе в оказании международной поддержки не влияет на программы безопасности помощи Украине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!