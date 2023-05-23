Минобороны рф отчитались об уничтожении "диверсантов" в Белгородской области: РДК опровергли (видео)

Информация от Министерства обороны рф по ликвидации "диверсантов" в Белгородской области, которую быстро обнародовали после второго дня операции Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России", была опровергнута самим РДК.

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Сообщения в официальном Telegram -канале Российского добровольческого корпуса подтвердило отсутствие жертв среди бойцов корпуса.

"Мы не знаем, какие колонны техники были уничтожены, как отмечено господином Конашенковым, но у Российского добровольческого корпуса нет потерь", – заявили представители РДК.

Также было отмечено, что распространенные оккупантами фотографии убитых "диверсантов" не имеют отношения к Русскому добровольческому корпусу. На снимках показаны люди в пикселевом камуфляже, в то время как бойцы корпуса используют другой камуфляж – мультикам.

Легион "Свобода России" также отреагировал на заявление Министерства обороны России. Они заявили, что процесс освобождения Белгородской области продолжается, и позже сообщили о "демилитаризации" мотострелковой роты Вооруженных Сил РФ с помощью российского легиона, при этом было уничтожено несколько единиц их бронетехники.

Стоит отметить, что уже 23 мая в россии было объявлено о "блокировке и разгроме" качественной разведывательно-диверсионной группы (ДРГ) в Белгородской области. Было отчитано о ликвидации более 70 человек и опубликованы кадры, которые, по мнению многих комментаторов в сети, выглядели постановочными.

Напомним, во вторник, 23 мая россияне заявили о новой атаке "ДРГ" на Белгородскую область, а именно на КПП Козинка. По информации, небольшие группы "украинских диверсантов" наступают на Козинку со стороны границы и вступают в бой с российскими силовиками. Кроме того, россияне сообщают о "дронах-разведчиках, которые запускает ВСУ".

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