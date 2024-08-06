Минобразования определило новую систему оценивания учащихся 5–9 классов в школах

Министерство образования и науки Украины внедрило новые Рекомендации по оценке результатов обучения для учащихся 5-9 классов. Оценка будет осуществляться по четырем уровням: начальный (1-3 балла), средний (4-6 баллов), достаточный (7-9 баллов) и высокий (10-12 баллов).

Как пояснили в Минобразования, каждый уровень охватывает предварительные требования и добавляет новые. Баллы учителя выставляют за отдельные группы результатов обучения, определенные в Государственном стандарте базового образования.

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В рекомендациях также представлено описание каждого балла шкалы оценки и предложена форма Свидетельства достижений учащихся.

Свидетельство состоит из двух частей: характеристики обучающей деятельности и результатов обучения. Первая часть содержит оценки уровня сформированности сквозных умений без баллов, а определяет уровень успехов ученика: "Имеет значительные успехи", "Демонстрирует заметный прогресс", "Требует внимания и помощи".

Вторая часть включает в себя баллы за учебные предметы и интегрированные курсы, которые выставляются каждый семестр и за год. Баллы учителя выставляют за отдельные группы результатов обучения, определенные в Государственном стандарте базового образования.

Учителя могут вносить изменения в Свидетельство достижений, чтобы оно соответствовало образовательной программе учебного заведения и потребностям учащихся.

Также важно отметить, что эти подходы направлены в поддержку автономии учителей в реализации образовательных программ. Внедрение новых рекомендаций поможет адаптировать учебный процесс к современным потребностям и требованиям учащихся.

Напомним, Министерство образования и науки Украины разработало проект обновленной учебной программы "Защита Украины" для 10-11 классов общеобразовательных школ. Ученики подробно будут изучать предмет "Защита Украины".

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