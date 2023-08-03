Минометчики накрыли группу оккупантов и склад БК на Запорожском направлении (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов на юге. В частности, бои ведутся в Запорожском направлении.

Там бойцы 8-го полка специального назначения имени Князя Изяслава Мстиславича из миномета накрыли группу оккупантов. Об этом сообщили на канале Генштаба ВСУ в Telegram.

Отмечается, что украинские военные во время аэроразведки обнаружили группу из семи российских захватчиков. Точное время и место не указываются из соображений безопасности.

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"Нанесено огневое поражение приданным расчетом миномета калибра 120 мм. В результате чего цель была уничтожена, личный состав противника из позиции не выбрался", – говорится в сообщении.

Уточняется, что при поражении также был уничтожен полевой склад боеприпасов врага. Он сдетонировал при обстреле.

Ранее заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр рассказала, сколько территорий удалось освободить украинским военным в течение контрнаступления. По ее словам, деоккупирована площадь около 241 кв. км к югу и востоку.

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