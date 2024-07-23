Минус самолет у оккупантов: зенитчики 110-й в Донецкой области сбили Су-25 (видео)

23 июля 2024 года на Покровском направлении украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25, который в паре с другим Су-25 пытался обстреливать позиции подразделений Сил обороны.

Это уже второй штурмовик Су-25, который в этом месяце уничтожили воины-зенитчики из 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, сообщается на странице бригады в Facebook.

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"Продолжаем демилитаризацию российских вкс. Сегодня в районе Покровского треугольника (аномальная зона падения оккупантских бортов) снова исчез из связи враждебный Су-25. Два рашистских пилота должны были безумие залететь фактически вплотную к нашим позициям. За свою наглость один из них был мгновенно наказан", – добавили в бригаде.

Видео падения Су-25:

Напомним, 28 июня 2024 года в Донецкой области бойцы 31 бригады Национальной гвардии Украины сбили с переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла" российский штурмовой самолет Су-25, известный также под названием "Грач".

А 7 июля 2024 зенитчики 110-й бригады имени Марка Безручко сбили еще одну "сушку" оккупационных войск.

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