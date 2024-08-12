Минюст объяснил, в каком случае многодетный мужчина не получит отсрочку от призыва

В Украине внедрены правила мобилизации, касающиеся неплательщиков алиментов. Родители, имеющие задолженность по алиментам, даже если у них трое и более детей, могут потерять право на отсрочку от военной службы.

По словам представителей Министерства юстиции, цель таких изменений – обеспечить исполнение родительских обязанностей и защитить права детей. Новые правила предполагают, что ТЦК будут проверять информацию об уплате алиментов перед принятием решения об отсрочке.

Заместитель Министра юстиции по исполнительной службе Андрей Гайченко пояснил, что родителей троих или более детей лишают права на отсрочку от военной службы в случае неуплаты алиментов. Согласно нововведениям, если долг по алиментам превышает три месяца, это станет основанием для потери права на отсрочку. Эта инициатива нацелена на повышение ответственности родителей и обеспечение детей надлежащим финансовым обеспечением.

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Гайченко подчеркнул, что мобилизация таких лиц не должна восприниматься как наказание. Военная служба — это обязанность каждого гражданина, равно как и родительская ответственность. Чиновник Минюста также отметил, что высокая заработная плата в ВСУ может стать возможностью для должников быстро погасить свои обязательства перед детьми.

На сегодня в органах Государственной исполнительной службы находится более 520 тысяч документов по взысканию алиментов. По данным Минюста, около 20 тысяч человек, имеющих троих или более детей, могут потерять право на отсрочку из-за долгов по алиментам. Это касается как мужчин, так и женщин с фармацевтическим или медицинским образованием.

Министерство юстиции активно сотрудничает с Государственной миграционной службой для получения информации о должниках. Исполнители получают данные о регистрации места жительства неплательщиков из Единого государственного демографического реестра, что позволяет оперативно принимать меры по взысканию задолженности.

После вступления в силу новых норм военнообязанные родители троих или более детей должны в течение 60 дней явиться в ТЦК для подтверждения права на отсрочку. Кроме подтверждения отцовства, они должны доказать отсутствие задолженности по алиментам. Даже если долг только за одного ребенка, но превышает три месяца, право на отсрочку будет потеряно.

Напомним, ранее Комитет по нацбезопасности поддержал запрет на мобилизацию мужчин до 25 лет.

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