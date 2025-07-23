Мир охватила волна подорожания продуктов: как это повлияет на цены в Украине

В мире стремительно растут цены на продукты из-за масштабных климатических аномалий. Необычная погода – от непогоды в Африке до жары в Украине – все чаще становится главной причиной глобального подорожания продовольствия.

Стоимость отдельных товаров может возрасти в разы буквально за несколько недель. Как отмечает издание Financial Times, мир оказался перед эффектом домино: климатические изменения в одном регионе запускают цепь воздействий на продовольственные рынки во многих странах.

В Великобритании стоимость картофеля выросла на 22% всего через несколько недель после чрезмерно дождливой зимы. В Индии жара повлекла за собой скачок цен на лук – он подорожал на 89%, а в Южной Корее из-за аномальной жары летом капуста подорожала на 70%.

В США осенью 2022 года из-за засухи в Калифорнии и Аризоне цены на овощи взлетели на 80%. В Японии рис подорожал почти на 50%, а в Китае овощи выросли в цене на 30%. В Гане сильная жара и нехватка дождей привели к рекордному скачку мировых цен на какао – на 280%, что больно ударило по потребителям в странах Европейского Союза и Великобритании.

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В отличие от постепенного снижения урожаев, краткосрочные ценовые скачки возникают внезапно и резко. Экстремальные погодные явления – такие как засухи, затопление, жара или заморозки – нарушают логистические цепи, уничтожают значительную часть урожая и приводят к временному дефициту, на который рынок мгновенно реагирует.

Как отмечает исследователь Максимилиан Коц, подобные погодные катаклизмы "выходят далеко за пределы того, что мы считали нормой при стабильном климате". Он предупреждает: если мировая пищевая система не адаптируется к новым вызовам, нас ждут еще более резкие, болезненные и неожиданные ценовые потрясения.

По мнению Тараса Баштанника, главы Украинской плодоовощной ассоциации, эпоха дешевых продуктов уже позади. Повышение цен в 2025 году объясняется не только военными факторами – существенно возросла себестоимость производства из-за нехватки рабочих рук, перебоев в логистике и погодных условий, которые все чаще срывают целые сезоны. Как пример — потери урожая черешни в этом году одновременно в Украине, Турции, Узбекистане и странах ЕС.

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Стремительное повышение цен на продукты сказывается не только на кошельках, но и создает политическую нестабильность. К примеру, масштабные пожары в России в 2010 году стали причиной скачка мировых цен на пшеницу. В ответ правительство РФ ввело запрет на экспорт зерна, что спровоцировало хлебные протесты даже в таких дальних странах, как Мозамбик. Подобные сценарии повторяются и сегодня, и больше всего страдают малоимущие государства.

Если погодные катаклизмы будут продолжать усиливаться, правительствам и центробанкам придется пересматривать экономические прогнозы, в том числе инфляционные. К примеру, в Великобритании неожиданный рост инфляции до 3,6% в июне 2025 года напрямую связывают с резким удорожанием продовольствия. Без решительных изменений в климатической политике и продовольственных системах мир рискует столкнуться с постоянным продовольственным кризисом.

Ранее мы говорили, что в Украине рекордно выросли цены на популярные ягоды.

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