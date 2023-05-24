'Мировая столица Германии': что известно, о жутких фантазиях Гитлера, разрушивших жизнь тысяч людей

Незадолго до начала Второй мировой войны Адольф Гитлер планировал превратить Берлин в грандиозную столицу, которая вписывалась бы в созданный в его голове план мирового порядка. В 1936 году Гитлер начал тесно общаться с архитектором Альбертом Шпеером, преданным поклонником нацизма. Он занимался проектированием Нюрнбергских съездов и реализовывал архитектурные проекты тогдашнего главы Германии.

Об этом пишет IFLScience.

В воображении Гитлера Берлин становился на одну ступень с выдающимися сооружениями и памятниками Европы, но в масштабируемом виде. Он хотел увеличить достопримечательности, поставив в центре Большой зал площадью 99 000 квадратных метров.

Проекты и макеты будущего вида столицы поражали и одновременно пугали фанатичным стремлением Гитлера к театральному великолепию, несмотря на пригодность к жизни. Тогда тысячи людей были выселены из домов для освобождения места под будущее строительство, которое так и не было реализовано.

Согласно замыслу, архитектора десятки тысяч жилых домов должны быть занесены, а на их месте построены гигантские новые сооружения. Кроме того, просторные проспекты, такие как Штрассе 17. Юни, простирающиеся от Бранденбургских ворот через Тиргартен, стали бы доступны только для автомобилей, пешеходы вынуждены были бы спуститься под землю.

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Со строительством связаны и ужасы Холокоста и концентрационных лагерей: военнопленных, узников лагерей, нищих, цыган и гомосексуалистов заставляли тяжело работать на строительстве.

Евреи Берлина выселялись из своих домов для освобождения места новой застройке. После войны, во время Нюрнбергского процесса за военные преступления, на котором судили и архитектора Альберта Шпеера, он клялся, что не знал о планируемом геноциде против еврейского народа.

С этого времени еще остались части грандиозного проекта Гитлера, например Schwerbelastungskörper, огромный бетонный цилиндр весом 12 650 тонн, построенный для проверки выдержки болотистого берлинского грунта. Цилиндр должен был выполнять роль поддержки Триумфальной арки – мемориала погибшим немецким солдатам в Первой мировой войне.

Но германская земля не выдержала бы столь монументального сооружения. Однако, вероятно, это не остановило бы сумасшедшего Гитлера на пути к воплощению своих замыслов.

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