Мировой рекорд: в Канаде вырастили быка высотой почти два метра (видео)

Выросший в Канаде семилетний бык установил новый рекорд как крупнейший бык в мире. 3 марта специалисты Книги рекордов Гиннеса сообщили об этом достижении.

Высота этого домашнего животного составляет 6 футов 5 дюймов (1,95 м), а его вес – 2500 фунтов (1133,9 кг). Бык по имени Биф вырастили в канадской провинции Альберта. Его владелица Жасмин Энц сначала искала другого бычка для верховой езды, но быстро привязалась к этому будущему гиганту.

Когда Бифу исполнилось два года, его уже начали седлать и считали готовым к верховой езде.

Сначала бычок не выделялся своими большими размерами, заметила хозяйка, однако со временем она заметила, что Биф "перерос своих друзей-лошадей и продолжал расти".

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Чтобы поддерживать массу и здоровье, Биф ежедневно потребляет до 100 фунтов (45,3 кг) высококачественной люцерны и около 2 500 фунтов (1 133,9 кг) в месяц.

Люцерна – это род однолетних и многолетних трав или полукустарников, принадлежащих к семейству бобовых.

Бычок также регулярно пасется на траве и сене. Поскольку Биф получает достаточно еды, Жасмин не кормит его зерном.

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