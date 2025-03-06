Світовий рекорд: у Канаді виростили бика висотою майже два метри (відео)

Семирічний бик, який виростав у Канаді, встановив новий рекорд як найбільший бик у світі. 3 березня фахівці Книги рекордів Гіннеса повідомили про цей досягнення.

Висота цієї свійської тварини складає 6 футів 5 дюймів (1,95 м), а її вага – 2500 фунтів (1133,9 кг). Бика на ім'я Біф виростили в канадській провінції Альберта. Його власниця Жасмін Енц спочатку шукала іншого бичка для верхової їзди, але швидко прив'язалася до цього майбутнього гіганта.

Коли Біфу виповнилося два роки, його вже почали сідлати і вважали готовим до верхової їзди.

Спочатку бичок не виділявся своїми великими розмірами, зауважила господарка, однак згодом вона помітила, що Біф "переріс своїх друзів-коней і продовжував зростати".

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Щоб підтримувати свою масу та здоров'я, Біф щодня споживає до 100 фунтів (45,3 кг) високоякісної люцерни та близько 2 500 фунтів (1 133,9 кг) на місяць.

Люцерна – це рід однорічних і багаторічних трав або напівкущів, що належать до родини бобових.

Бичок також регулярно пасеться на траві та сіні. Оскільки Біф отримує достатньо їжі, Жасмін не годує його зерном.

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