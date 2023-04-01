Мистическое Волчье полнолуние может разрушить все: что нельзя делать 7 января 2023

Первое полнолуние 2023 года, которое состоится 7 января, называют Волчьим. Эта дата считается мистической, поскольку день обладает особой энергетикой и связан со множеством запретов.

По словам астрологов, в эти сутки Луна будет находиться в знаке Рака. День будет нестабильным, возможны опасные ситуации, в том числе на дороге, повышен риск финансового обмана и ошибок. Поэтому лучше всего заниматься обычными делами, не внося никаких изменений в распорядок.

Что запрещено 7 января

Нельзя торопиться, браться за все сразу, иначе ситуация может выйти из-под контроля. В этот день не стоит начинать новых проектов и принимать кардинальных решений, поскольку это повлечет за собой череду неудач, способных разрушить жизнь.

Нельзя заключать финансовых сделок, прибыль от них окажется сомнительной, возможны и денежные потери. Запрещено одалживать деньги, оформлять кредиты. Не желательно просить о повышении зарплаты или продвижении по должности.

Нельзя заключать брак – это может обречь партнеров на неудачи, ссоры и привести к расставанию, а также выяснять отношения со второй половинкой или родственниками.

Нельзя терять бдительности ни на миг – можно как попасть в ДТП, так и получить травму в быту. Импульсивные поступки в этот день могут привести к большой беде.

Не стоит пересаживать растения, ухаживать за ними, они могут погибнуть.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.