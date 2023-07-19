Многие хозяйки солят огурцы неправильно: проверенный рецепт консервации на зиму

Собственно приготовленные соленые огурчики – прекрасная закуска, которую можно наслаждаться не только зимой, но и в течение всего года. Эти аппетитные огурцы могут быть отдельными блюдами или дополнением к салатам, даря своим вкусом и хрустящим непревзойденное наслаждение.

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Но как обеспечить, чтобы соленые огурчики были настоящими шедеврами в кулинарии? Ответ прост – важно придерживаться правильного рецепта. Позвольте нам рассказать о традиционном рецепте соленых огурцов, который легко приготовить самостоятельно.

Ингредиенты:

3 столовых ложки соли на 1 литр воды;

листья дуба или вишни;

соцветие укропа;

черный перец горошком;

листья хрена;

чеснок;

огурцы.

Приготовление:

Начните с приготовления банок – хорошо промойте их и на дно каждой положите листья хрена, вишни или дуба; Чеснок разрежьте на мелкие кусочки и также положите на листья в банке; Теперь добавляем огурцы, стараясь устроить их в банк плотно. Сверху на огурцы добавьте еще один листок хрена; Для рассола разведите соль в холодной воде, затем залейте огурцы этой растворной жидкостью до самого верха банки. Разместите банку на тарелке, чтобы избежать разливки рассола, и закройте крышкой. Поставьте банку с огурцами в темное и прохладное место, где она будет спокойно бродить в течение трех дней. После трех дней соленые огурцы готовы к подаче на стол. Вы можете сохранить их на зиму в прохладном месте, например в холодильнике.

Предлагаем узнать способ, как заморозить огурцы на зиму, чтобы добавлять их в блюда.

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