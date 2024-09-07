Значительные штрафы выписывают украинцам за нарушение с паспортами и 'неправильную прописку'

В Украине ужесточается контроль за соблюдением паспортного режима. Граждане, не имеющие действительных паспортов или проживающие без регистрации, могут быть оштрафованы.

Согласно украинскому законодательству, каждый гражданин Украины, достигший 14 лет, обязан иметь паспорт. Проживание без паспорта или по недействительному документу карается административным штрафом. Также штрафуются лица, не зарегистрировавшие место жительства, пишет OBOZ.UA.

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Размер штрафа

За первое нарушение предусмотрено предупреждение. Однако если лицо в течение года уже штрафовали за подобное нарушение, то следующий штраф будет составлять от 17 до 51 гривны.

Особенности в условиях военного положения

Стоит отметить, что в условиях военного положения многие украинцы, особенно молодежь, оказались за границей и не имеют возможности оформить паспорт. Консульские учреждения Украины за границей не предоставляют эту услугу. Поэтому для таких лиц могут действовать определенные послабления.

Что делать, если у вас нет паспорта или не зарегистрированы по месту жительства?

Если у вас возникли трудности с оформлением паспорта или регистрации, рекомендуется обратиться за консультацией в соответствующие органы государственной власти. Возможно, в вашем конкретном случае предусмотрены некоторые исключения или упрощение процедуры.

Почему важно иметь паспорт и зарегистрирован?

Наличие паспорта и регистрации важны для реализации многих прав и обязанностей гражданина. Это необходимо для:

получение социальных услуг;

открытие банковского счета;

Заключение сделок;

Участие в выборах;

Путешествий и т.д.

Соблюдение паспортного режима обязанность каждого гражданина Украины. Пренебрежение этими правилами может привести к административной ответственности. Однако в сложных условиях военного положения могут действовать определенные послабления. Поэтому, если у вас возникли вопросы оформления паспорта или регистрации, обратитесь за консультацией в соответствующие органы.

Узнайте также, какой штраф грозит за несвоевременное обновление паспорта.

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