Многодетная мама поделилась, как экономить время и деньги на стирке белья

Многодетная мама-инфлюэнсерша Лаура Дав поделилась своими простыми способами стирки. Советы помогут сэкономить время и деньги.

По ее словам, она по собственному опыту дошла до полезных советов, которые помогут немного легче стирать белье. Об этом сообщает Express.co.uk.

Дав призвала не перегружать стиральную машинку. Это приведет к тому, что одежда не выстирается тщательно, из-за чего ее придется стирать повторно.

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"Это может показаться очевидным, но использование правильных параметров стирки для вашей ткани действительно важно. Если это возможно, стирка одежды на более холодных условиях сделает загрузку белья более эффективной – даже переход от стирки при 40C к 30C может сэкономить 38 процентов потребления энергии", – отметила она.

Многодетная мама также советует помнить о том, какие вещи стираются одновременно с другими. В частности, кухонные полотенца не следует стирать вместе с повседневной одеждой, поскольку они, вероятно, являются очагом бактерий.

Напомним, мы уже писали, почему после стирки в машинке вещи становятся грязнее.

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