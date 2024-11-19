Множественное гражданство, суверенитет и не только: о чем план стабильности Зеленского, который он представил в ВР

Президент Владимир Зеленский представил план устойчивости Украины, включающий десять ключевых пунктов.

Об этом сообщает выступление президента в Верховной Раде.

Зеленский представил план устойчивости. Источник: ОПУ Зеленский представил план устойчивости. Источник: ОПУ

Первый пункт – единство

Зеленский подчеркнул важность внутреннего и международного единства для победы. Способность Украины противостоять вызовам и объединять союзников помогла усилить европейскую солидарность. вступление в ЕС. Однако политическая воля некоторых западных стран остается. препятствием для официального приглашения в НАТО. Зеленский подчеркнул, что Украина не пойдет на компромиссы по суверенитету и не позволит использовать себя в предвыборных играх. с Евросоюзом", - заявил президент.

Зеленский представил план устойчивости. Источник: ОПУ Зеленский представил план устойчивости. Источник: ОПУ

Второй пункт – фронт

Планы включают меры по укреплению позиций как на оккупированных территориях, так и в России. Особое внимание уделяется технологическому развитию сил обороны. чтобы достичь всех своих целей… Чтобы восстановить полную целостность Украины", - подчеркнул он.

Зеленский представил план устойчивости. Источник: ОПУ Зеленский представил план устойчивости. Источник: ОПУ

Третий пункт – оружие

Украина активно наращивает производство артиллерийских снарядов и планирует создать тысячи дронов и крылатых ракет в 2025 году.

Зеленский представил план устойчивости. Источник: ОПУ Зеленский представил план устойчивости. Источник: ОПУ

Четвертый пункт – финансы

Президент заверил, что финансирование сектора безопасности стабильно на год вперед, вне зависимости от глобальной политической ситуации. Сохраняются выплаты пенсий и зарплат, планируется индексация пенсий в 2025 году, а также расширение программ поддержки бизнеса.

Пятый пункт – энергетика

Президент подчеркнул важность обеспечения энергетической устойчивости, особенно в условиях атак РФ.

Зеленский представил план устойчивости. Источник: ОПУ Зеленский представил план устойчивости. Источник: ОПУ

Шестой пункт – безопасность

Подготовлена новая система защиты, включающая полицейское присутствие в школах и общинах, модернизацию укрытий, установку металлодетекторов в школах и усиление безопасности в послевоенный период. "Речь идет именно о жесткой работе, которая не позволяет врагу взорвать жизнь Украины", - сказал Зеленский.

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Седьмой пункт – общины

Зеленский отметил поддержку пограничных и прифронтовых общин, а также принимающих переселенцев. Планируются мероприятия по более тесному сотрудничеству с общинами партнерских стран.

Зеленский представил план устойчивости. Источник: ОПУ Зеленский представил план устойчивости. Источник: ОПУ

Восьмой пункт – человеческий капитал

Среди мер – цифровизация услуг, развитие социальной политики, здравоохранение и образование. Государство планирует сотрудничество с религиозными организациями по усилению духовной независимости. "Конечно, речь не идет о Московской церкви. Время освящающих террор - закончилось", - добавил Зеленский.

Девятый пункт – культурный суверенитет

Предусматривается создание и популяризация украинского культурного контента, переводы произведений украинских авторов и укрепление позиций украинской культуры в мире.

Десятый пункт – политика героев

Поддержка ветеранов, их интеграция в общественную жизнь, создание реабилитационных центров и обучение помощников ветеранов. В планах строительство пространств для ветеранов и поддержка их семей.

План устойчивости Украины направлен на укрепление морального духа общества и демонстрацию способности противостоять агрессии даже при прекращении внешней помощи.

Напомним, Зеленский пообщался с президентом Южной Кореи.

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