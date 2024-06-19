Мобилизационный возраст в Украине могут снизить: заявление нардепа

В Украине снижение возраста для мобилизации до 25 лет произошло с опозданием. Есть вероятность, что это не окончательный мобилизационный возрастной порог.

Об этом заявил в своем интервью для "Liga" народный депутат Украины, представитель партии "Голос" Роман Лозинский.

"Мы говорим о третьем годе полномасштабной войны. Мы говорим о том, что тех, кто погиб, кто получил ранения, кто-то должен заменить. Тем, кто более двух лет выполняют задачи на линии фронта, надо дать возможность отдохнуть. Может ли в обществе иметь поддержку тезис о том, что надо уменьшать призывной возраст? Я думаю, что это вопрос риторический. И если спросить, сказал бы кто-то, что хотел бы это сделать... Никто бы не сказал "да, давайте"", – сообщил Лозинский.

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Он отметил, что учитывая обстоятельства, при которых Украине приходится поддерживать борьбу против российского вторжения, возможность снижения возраста для призыва на военную службу является вопросом, который нельзя исключать.

"Если мы говорим о том, что мы продолжаем борьбу за собственное существование... Да, нам нужно решение об уменьшении возраста для участия в боевых действиях. И то, что сейчас уменьшили возраст с 27 до 25 лет, к большому сожалению мы должны смотреть реально. И при условии, что будет оставаться такая линия фронта, что будет продолжаться война, не исключено, что это – не последнее изменение относительно возраста для мобилизации", – резюмировал Лозинский.

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