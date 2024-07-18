Мобилизация-2024: могут ли в армию призвать пенсионеров

Во время мобилизации в Украине военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет. Предельный возраст мобилизации совпадает с началом пенсионного возраста для мужчин. Об этом пишет 24 tv.ua.

Можно ли мобилизовать пенсионеров?

Нет, пенсионеров, вышедших на пенсию по возрасту, не мобилизуют.

Российская пропаганда распространяла фейки о том, что в Украине мобилизуют пенсионеров.

Согласно законодательству, пенсионный возраст для мужчин начинается с 60 лет, если у них 31 год страхового стажа. 60 лет – это также предельный возраст пребывания в армии. Исключение составляют только военнослужащие высшего офицерского состава, у которых предельный возраст – 65 лет.

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Впрочем, есть лица, вышедшие на пенсию раньше предельного возраста. Если они подлежат мобилизации по возрасту и состоянию здоровья, то на пенсии на это не влияет. Военные, начинающие карьеру с курсантской скамьи, в среднем выходят на пенсию в 43 года. После этого они могут работать в других областях.

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Важно!

Все военные пенсионеры состоят на учете и подлежат мобилизации. Но они могут быть призваны на службу только по своей военно-учетной специальности и на конкретную должность в соответствии с воинским званием.

Напомним, ранее юрист объяснил, могут ли мобилизовать мужчин до 25 лет.

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