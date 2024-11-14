Мобилизация ФЛП: кто может не платить налоги

Военная служба в рядах ВСУ внесла коррективы в деятельность многих украинских предпринимателей.

Законодательство предусматривает, что на период военной службы предприниматели освобождаются от уплаты единого социального взноса за себя, согласно закону "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". начисление ЕСВ с доходов персонала. Уплатить накопленный ЕСВ в бюджет предприниматель может в течение 180 дней после демобилизации без штрафных санкций Следует отметить, что согласно проекту Госбюджета-2025, планируется возврат обязанности самозанятым лицам платить ЕСВ за себя.

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Налоговый кодекс также предусматривает освобождение мобилизованных ФЛП от начисления, уплаты и отчетности по налогу на доходы физических лиц и единого налога на время особого периода. Однако важно знать, что налоговая служба не получает автоматического уведомления о призыве предпринимателя и может начислять штрафы за несвоевременную уплату налогов. Чтобы избежать санкций, после демобилизации или завершения лечения необходимо подать заявление о применении льготы в течение 10 дней, добавив копию военного билета как подтверждение факта службы.

Напомним, военным собираются снизить размер пенсий.

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