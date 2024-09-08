Мобилизация пенсионеров в Украине: кого могут призвать и как уволиться

В период военного положения в Украине вопрос мобилизации охватывает значительную часть населения, включая пенсионеров. Хотя в целом мобилизация касается мужчин и женщин от 18 до 60 лет, пенсионеры могут иметь исключения в зависимости от возраста, состояния здоровья и других обстоятельств.

Пенсионеры, достигшие 60 лет, как правило, освобождаются от мобилизации. Это касается как тех, кто получает пенсию по возрасту, так и тех, кто имеет инвалидность. Кроме того, пенсионеры, имеющие серьезные проблемы со здоровьем, могут быть уволены по результатам медицинской комиссии, пишет НВ.

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Еще одной причиной для освобождения от мобилизации есть уход за нетрудоспособными родственниками. Если пенсионер является опекуном, он может получить увольнение при наличии соответствующих документов, подтверждающих этот статус.

Для того чтобы официально освободиться от мобилизации, пенсионеры должны подать в военкомат пенсионное удостоверение, медицинские справки или документы, подтверждающие уход за родственниками. Военкомат проверяет документы и принимает соответствующее решение.

Пенсионеры, имеющие статус ветеранов труда или особые заслуги перед государством, также могут быть освобождены от мобилизации. Это важный механизм, обеспечивающий защиту граждан, которые по возрасту или состоянию здоровья не могут выполнять военные обязанности.

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