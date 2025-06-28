Мобилизация транспорта-2025: при каких условиях происходит и кто имеет право изъять

В Украине идет военное положение, в рамках которого проводится мобилизация не только людей, но и материальных ресурсов. Одним из важных направлений является мобилизация транспортных средств – автомобилей, которые могут быть привлечены для нужд Вооруженных сил и других силовых структур.

Мобилизация транспорта – это составляющая военно-транспортной обязанности. Она включает регистрацию транспортных средств, проверку их готовности к эксплуатации в военных условиях и, собственно, передачу автомобилей в пользование армии. Об этом сообщает Новости.Live.

В этот процесс могут быть привлечены как частные лица, так и предприятия, организации, органы местного самоуправления и государственные учреждения.

С 2025 года действуют уточненные правила, согласно которым транспорт могут изымать у граждан, если те владеют более чем одним автомобилем. Хотя легковые авто обычно не подлежат мобилизации, приоритет отдается технике, способной перевозить личный склад, боеприпасы или работать на сложной местности — в частности, грузовики или внедорожники.

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Удаление транспорта происходит в соответствии с решениями территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также подразделений СБУ или военной разведки. Эти решения оформляются официальными документами. После этого владелец должен доставить технику в определенное место, где оформляется акт приема-передачи. В нем указываются техническое состояние, остаточная стоимость, информация о владельце и другие необходимые данные.

В то же время, мобилизованный транспорт нельзя вывозить за пределы Украины или передавать третьим лицам без согласования с соответствующими структурами. Запрещено сдавать такие автомобили в аренду или использовать в качестве залога.

После завершения мобилизации транспорт возвращается владельцам в течение 30 дней. Если машина была повреждена или полностью уничтожена, владелец имеет право на компенсацию. Для этого следует обратиться в ТЦК с соответствующим пакетом документов, включая акты приемки и возврата, а также оценку стоимости. Рассмотрение заявления длится до десяти рабочих дней, после чего принимается решение о выплате компенсации.

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