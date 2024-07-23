Мобилизация в Украине 2024: сколько людей из одной семьи могут забрать в армию

Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", мобилизации могут подлежать все взрослые члены семьи: муж, жена, совершеннолетние дети. Однако существуют определенные исключения, касающиеся родственников погибших или пропавших без вести во время военных действий.

В таком случае призыву не подлежат близкие родственники: муж, жена, дети, родители, дедушки, бабушки, родные братья и сестры, пишет издание "Новости Pro".

Вас может заинтересовать: Кого из обновивших данные будут первыми призывать в ВСУ от 17 июля

Закон также предусматривает защиту женщин и мужчин с малолетними детьми, если их партнер уже служит в армии.

Другими словами, если в семье есть несовершеннолетние дети, мобилизации будет подлежать только один из родителей.

Освобождаются от мобилизации также опекуны и усыновители детей-сирот, а также военнослужащие, воспитывающие детей с инвалидностью или нуждающихся в особом медицинском уходе.

В целом законодательство предусматривает множество исключений, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на семьи и обеспечить справедливый процесс мобилизации.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, что делать украинцам, у которых нет военного билета, а только приписное.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!