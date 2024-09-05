Мобилизация в Украине: какие лимиты на бронирование сотрудников будут действовать в сентябре

В сентябре продолжит действовать механизм бронирования отдельных категорий граждан, работающих на критически важных для экономики предприятиях и организациях. Это позволяет военнообязанным получить отсрочку от мобилизации при общей мобилизации.

Основные критерии бронирования установлены приказом Министерства экономики Украины от февраля 2023 года. Предприятия, имеющие стратегическое значение для национальной экономики, могут бронировать своих работников. Такие организации обеспечивают жизнедеятельность страны и функционирование критических сфер, таких как энергетика, транспорт, связь и другие.

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Вступившие в силу в мае 2024 года законодательные изменения расширили перечень категорий, которые могут получить отсрочку. В него вошли люди с инвалидностью, имеющие отсрочку по семейным обстоятельствам, а также работники стратегических предприятий, учреждений, государственных органов и временно непригодные к службе по состоянию здоровья.

Среди лиц, которые могут быть забронированы в сентябре, есть работники государственных учреждений, международных организаций, предприятий критической инфраструктуры и занимающиеся гуманитарным разминированием. Это относится и к предприятиям, которые обеспечивают потребности Вооруженных Сил Украины.

В то же время, законодательство определяет, кто не подлежит мобилизации. Среди таких категорий – резервисты, достигшие предельного возраста или признанные непригодными к службе, а также недавно завершившие военную службу.

Однако важно отметить, что резервисты, в отличие от других военнообязанных, не могут быть забронированы, что ограничивает возможность получить отсрочку от мобилизации.

Напомним, мы уже писали, при каких условиях военнообязанным нужно идти в ТЦК.

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