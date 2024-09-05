Мобілізація в Україні: які ліміти на бронювання співробітників діятимуть у вересні

У вересні продовжить діяти механізм бронювання для окремих категорій громадян, що працюють на критично важливих для економіки підприємствах та організаціях. Це дозволяє військовозобов'язаним отримати відстрочку від мобілізації під час загальної мобілізації.

Основні критерії бронювання визначені наказом Міністерства економіки України від лютого 2023 року. Підприємства, що мають стратегічне значення для національної економіки, можуть бронювати своїх працівників. Такі організації забезпечують життєдіяльність країни та функціонування критичних сфер, як-от енергетика, транспорт, зв'язок та інші.

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Законодавчі зміни, що набули чинності у травні 2024 року, розширили перелік категорій, які можуть отримати відстрочку. До нього увійшли люди з інвалідністю, ті, хто мають відстрочку за сімейними обставинами, а також працівники стратегічних підприємств, установ, державних органів та ті, хто тимчасово непридатні до служби за станом здоров’я.

Серед осіб, які можуть бути заброньовані у вересні, є працівники державних установ, міжнародних організацій, підприємств критичної інфраструктури та ті, хто займається гуманітарним розмінуванням. Це стосується і підприємств, які забезпечують потреби Збройних Сил України.

Водночас законодавство визначає, хто не підлягає мобілізації. Серед таких категорій – резервісти, що досягли граничного віку або визнані непридатними до служби, а також ті, хто нещодавно завершив військову службу.

Однак важливо зазначити, що резервісти, на відміну від інших військовозобов'язаних, не можуть бути заброньовані, що обмежує їхню можливість отримати відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, ми вже писали, за яких умов військовозобов'язаним потрібно йти до ТЦК.

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