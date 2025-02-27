Мобилизация в Украине: сохраняется ли за военным рабочее место и зарплата

В условиях военного положения вопрос социальных гарантий для военнослужащих приобретает особое значение. Основным нормативным актом, регулирующим трудовые права мобилизованных работников, является Кодекс законов о труде Украины.

Юрист Виктория Огородник, представитель ЮК "Приходько и партнеры", объяснила, кто из мобилизованных имеет право на трудовые гарантии, какие именно гарантии предусмотрены законодательством, как осуществляется финансовое обеспечение и какие обязанности возлагаются на работодателей. Об этом пишет РБК.

Трудовые гарантии для мобилизованных работников

Согласно статье 119 КЗоТ, трудовые гарантии распространяются на граждан, призванных на военную службу во время мобилизации, резервистов в особый период, офицеров, направленных на базовую военную службу, а также военнослужащих, заключивших или перезаключивших контракт.

До июля 2022 г. за такими работниками сохранялись место работы, должность и средний заработок. Однако после вступления в силу закона №2352-IX с 19 июля 2022 года гарантированными остались только рабочее место и должность. Эти гарантии действуют до окончания особого периода, дня фактического освобождения, завершения лечения или возвращения из плена.

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Финансовое обеспечение военнослужащих

Вместо сохранения среднего заработка государство выплачивает военнослужащим денежное довольствие в соответствии с законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Постановлением правительства №168 от 28 февраля 2022 предусмотрено дополнительное материальное обеспечение, в частности ежемесячную выплату 30 000 гривен, а для непосредственных участников боевых действий - до 100 000 гривен.

Обязанности и права работодателей

Согласно разъяснениям Министерства экономики Украины, работодатели имеют право прекратить выплату среднего заработка мобилизованным работникам, поскольку закон №2352-IX не имеет обратного действия. Однако они могут по собственному решению предоставлять дополнительные трудовые льготы, продолжать выплату заработной платы или обеспечивать другие социальные гарантии.

Применение обновленных норм требует от работодателей соблюдения ключевых требований: сохранение за работником места работы и должности, документальное оформление всех кадровых решений и возможность внедрения дополнительных льгот за свой счет.

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть УБД может лишиться льгот в 2025 году.

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