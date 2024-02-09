Мобилизовать будут и ночью? Кабмин разрешил круглосуточную работу ТЦК

Кабинет министров Украины на очередном заседании 9 февраля внес изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграм-канале, во время проведения мобилизации во время действия правового режима военного положения территориальным центрам комплектования и социальной поддержки предоставлено право круглосуточно рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях.

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Также теперь ТЦК может круглосуточно организовываться с определенной периодичностью проведения медицинских осмотров и психологических обследований военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов (для районных ТЦК и СП).

Военнослужащие непрерывно будут вести персонально-качественный учет призывников, военнообязанных и резервистов, учет транспортных средств, подлежащих передаче Вооруженным Силам Украины и другим военным формированиям во время мобилизации и в военное время.

Добавим, 25 декабря Кабмин внес в Верховную Раду проект закона по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы. Но из-за ряда замечаний этот проект был отозван 11 января.

30 января Правительство подало в Раду обновленный законопроект. В нем предлагается, в частности, снизить мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Но что касается санкций для уклонян, то теперь их предлагают вводить через суд.

Ранее заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин призвал украинцев прекратить истерику по поводу мобилизации.

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