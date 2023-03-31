Модный дизайн ногтей 2023: что в тренде на весну-лето

Обладательницам длинных ногтей легче придумать необычный и красивый маникюр, чем тем, кому комфортно с короткими ногтями. Однако хорошими весной хочется быть всем.

Эксперт из маникюра, работающий мастером в модных салонах столицы, Дарья Шолох в комментарии UAportal рассказала о модных тенденциях на весну и лето 2023. По ее словам, если ногти короткие, иногда достаточно декорировать один или два ногтя, чтобы сделать стильный маникюр.

А еще можно выбрать однотонный маникюр в трендовых цветах этого года.

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Эксперт по красоте советует обратить внимание на такие цвета и оттенки:

фисташковый;

мятный;

глубокий изумрудный;

молочно-белый;

синий;

нежно-голубой;

оливковый;

бледно-желтый;

лилово-сиреневые тона.

Дарья говорит, что весной девушки и женщины более склонны к ярким цветам с разными рисунками. Это и цветочные, геометрические, струящиеся рисунки. В этом году к ним добавились и анималистические.

Мастер из маникюра говорит, что до сих пор в моде светоотражающие блестящие лаки, особенно те, что меняют форму блесток под светом фонаря. Особенно хорошо такой маникюр выглядит, если светоотражающий лак нанести всего на несколько ногтей, а другие накрасить матовым лаком цвета, подходящего к блестящему.

Для тех, кто любит чудесные оттенки, можно добавить на ногти "молочную основу" на краю, а середину закрасить почти незаметным розовым, серым или цветом "латте".

Среди новинок, которыми стали интересоваться модницы – это едва заметные геометрические фигуры или полоски на нескольких пальцах, остальные ногти окрашиваются однотонно. Выбирают для этого обычно розовые, бежевые и молочные оттенки.

Что касается цветочных дизайнов, эксперт по красоте советует не сдерживать себя в желании и фантазии. Главное правило – правильно подобранные оттенки, которые не будут отвлекаться от основного рисунка.

Предлагаем узнать, о каком маникюре стоит забыть в этом году.

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