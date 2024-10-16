Могут ли демобилизоваться мужчины до 25 лет: объяснение юриста

Верховная Рада Украины приняла изменения по мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет. Это решение вызвало множество вопросов в обществе.

Важно понимать, что мобилизация связана, прежде всего, со статусом личности, а не только с ее возрастом. Статус "военнообязанного" можно приобрести по достижению 25 лет, но существуют случаи, когда его получают и младшие. Это регулируется законом "О воинской обязанности и военной службе".

Недавние изменения касаются лиц, которые до 4 мая 2023 получили заключение Военно-врачебной комиссии (ВЛК) о непригодности к службе в мирное время и ограниченной пригодности в военное время. Таких лиц нельзя будет мобилизовать до достижения ими 25-летнего возраста. Об этом пишет rus.radio.

Стоит отметить, что первоначально законопроект предусматривал и норму об увольнении со службы до 25 лет, но перед голосованием ее изъяли. Возможно, этот вопрос будет рассматриваться в отдельном законопроекте.

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Пока закон не вступил в силу, действующие правила остаются прежними. После вступления в силу Кабинет Министров должен привести свои нормативные акты в соответствие с новыми изменениями. Лица, уволенные в запас, сохраняют статус военнообязанных и могут быть мобилизованы, если не имеют права на отсрочку. В то же время они могут по собственному желанию вернуться на службу через Центры рекрутинга.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько у украинцев есть время на оплату штрафа от ТЦК.

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