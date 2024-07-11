Могут ли мобилизовать лицо с инвалидностью III группы: объяснение юриста

Во время действия военного положения на военную службу могут призывать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Юрист разъяснил, входят ли в этот список лица с III группой инвалидности.

В адвокатском бюро "Бачинский и партнеры" отметили, что лица с инвалидностью имеют отсрочку от мобилизации независимо от группы инвалидности. Об этом пишет 24 канал.

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Люди с инвалидностью могут попасть на службу исключительно по собственному желанию

Юристы отмечают, что отсрочка от мобилизации для лиц с инвалидностью регулируется статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"Согласно этой статье не подлежат призыву, а следовательно имеют отсрочку от мобилизации лица, которые признаны инвалидами. Группа инвалидности в статье не указывается, а потому инвалиды третьей группы не подлежат мобилизации в 2024 году", – рассказывают адвокаты.

Кроме того, они указывают, что III группа инвалидности устанавливается на основе "стойких, умеренных функциональных нарушений организма, вызванных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые приводят к умеренному ограничению жизнедеятельности, включая трудоспособность, и требуют социальной помощи и социальной защиты".

Поэтому юристы отмечают, что люди с инвалидностью I, II и III групп не подлежат военной службе. Они могут вступить в ряды ВСУ только добровольно по контракту.

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