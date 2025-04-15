Могут ли мобилизовать студента летом: объяснение юриста

Студенты в возрасте от 18 до 60 лет являются военнообязанными, а значит, обязаны состоять на военном учете. Об этом напомнила адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко.

В то же время, она успокаивает: украинское законодательство не позволяет мобилизовать студентов во время каникул, даже пожилых. Об этом пишет Униан.

Что делать, если студент получил повестку?

Даже если у студента есть законное основание для отсрочки – явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК) он все равно обязан. Если студент проигнорирует повестку, его могут объявить в розыск.

Когда студент может мобилизовать?

Мобилизация возможна в двух случаях:

По добровольному согласию студента .

. После отчисления с вуза — тогда оно теряет право на отсрочку, и учебное заведение обязано уведомить об этом ТЦК.

Несмотря на то, что базовый возраст мобилизации — 25 лет, на практике в армию призывают и младших мужчин. Например, окончивших военную кафедру. Они имеют статус офицеров запаса, а значит, тоже подлежат мобилизации.

Кто имеет право на отсрочку?

Право на отсрочку имеют:

Студенты дневной формы обучения , не нарушающие очередность получения образования.

, не нарушающие очередность получения образования. Аспиранты, начавшие обучение до 2024 года, даже если это контракт или заочная форма.

С 2024 года аспирантам для получения отсрочки нужно учиться только на дневной форме и на бюджете.

Важно: Если студент не завершил предыдущее образование и поступил в другой вуз, это не считается нарушением порядка получения образования — соответствующие судебные дела выигрывались.

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Как оформить отсрочку?

Студенту нужно:

Получить выписку из Единого государственного реестра образования. Отправить его в ТЦК или лично принести (до февраля 2025 года такая форма еще действует).

Также можно воспользоваться системой "Резерв+", которая работает для студентов в автоматическом режиме – данные об обучении передаются онлайн, и личное появление в ТЦК больше не обязательно каждые полгода.

Мобилизация во время каникул: разрешена или нет?

Нет, мобилизовать студента во время каникул не имеют права. Это правило распространяется и на летние, и на зимние каникулы — независимо от того, посещает ли студент занятие в это время.

Напомним, мы уже писали, кто из преподавателей и студентов не подлежит мобилизации.

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